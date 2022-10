Laatste woonbooteigenaren zijn wachten op ligplaats beu: ‘We zijn een jaar verder en weten nog niets’

,,We zijn inmiddels een jaar aan het wachten en nog weten we niets”, zegt woonbooteigenaar Geurt van Verseveld. Samen met eigenaar Eelco Slont wacht Van Verseveld op een verplaatsing naar een nieuwe locatie in de Nieuwe Haven. Mike Beurs ligt met twee woonboten in de industriehaven. Het is niet duidelijk wat zijn situatie is. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Verboden voor woonboten

De Nieuwe Haven is tot verboden gebied voor woonboten verklaard. Dat besluit heeft de gemeenteraad enkele jaren geleden genomen. Het is er te gevaarlijk geworden. De vijftien woonbooteigenaren wilden graag naar een nieuwe ligplaats buiten de haven, maar die was volgens de gemeente niet te vinden. Wel zouden van de vijftien ligplaatsen voor drijvende woningen er twee overblijven. Slont en Van Verseveld kwamen voor die plekken in aanmerking.

,,We weten nog niets. De gemeente heeft vorig jaar een toezegging gedaan dat ik naar een bepaalde plek in de haven mocht, maar dat gaat nu mogelijk weer niet door. Ik snap er niets meer van”, vertelt Van Verseveld. Een nieuwe locatie die de gemeente heeft aangeboden, is niet geschikt voor zijn ark. ,,Dan lig ik pal in de wind en bij hoogwater heb ik last van golfslag. Dat kan echt niet.”

Een broedende kip

En dus is het maar weer afwachten voor Van Verseveld. Datzelfde geldt voor Eelco Slont. Hij wil nog niet al te veel zeggen over de situatie waarin hij verkeert om een broedende kip niet te storen. ,,Ik denk dat alles in kannen en kruiken is, maar zeker ben ik er niet over. We hebben over en weer akkoorden over mijn potentiële toekomstige ligplaats. Ik denk dat ik het zo voorzichtig genoeg zeg”, zegt Slont.

Zo'n anderhalf jaar geleden deed toenmalig wethouder Jan van Dellen de toezegging dat er voor het eind van 2021 een oplossing zou zijn. Die toezegging deed hij in het BNN/VARA-programma Opstandelingen van Sophie Hilbrand. Veel eigenaren zijn nadien door de gemeente uitgekocht. Van Verseveld wilde geen geld. ,,Ik woon al dertig jaar op het water. Je krijgt mij echt niet meer in een woonwijk.”

‘Intentie om eruit te komen’

Desgevraagd laat de gemeente weten in gesprek te zijn met de eigenaren. ,,De intentie en de wil om eruit te komen, is er. Ik kan daar verder niets over zeggen”, aldus een woordvoerder. Wel is duidelijk dat de gemeente de twee overgebleven ligplaatsen in de Nieuwe Haven heeft gereserveerd voor woonboten. Daarmee is een oplossing voor handen.