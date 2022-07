Lady Gaga naar GelreDome: 454 euro voor een overnachting in ‘stad zonder hotels’

De tweepersoonskamer in het driesterrenhotel (die exact een week later te boeken is voor 106 euro) is in de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 juli een van de weinige in de stad die op hotelsites wordt aangeboden. Het drijft sommige fans tot wanhoop. Een van hen vraagt Lady Gaga zélf via Twitter om hulp: ‘Ik heb geen plek om te slapen in die stad zonder hotels’.