Lange file door onderzoek na ongeval op A325; ‘Verzekeringskwestie’, concludeert de politie

Het ongeluk gebeurde even voor 07.30 uur, vlak na het viaduct ter hoogte van de Brinksestraat en de Kronenburgdijk in Arnhem-Zuid. Een 23-jarige automobiliste uit Nijmegen botste daar tegen een motorrijder, een 59-jarige man uit Arnhem. Hij raakte daarbij gewond.

,,De vrouw uit Nijmegen is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek”, zegt een politiewoordvoerder. Zo’n aanhouding is standaardprocedure bij ongevallen waarvan de oorzaak niet meteen duidelijk is. De vrouw is enkele uren later weer heengezonden.

Omdat de politie onderzoek moest doen naar de oorzaak van het ongeluk, werd de rechterrijstrook van de A325 voor langere tijd afgesloten. Dat leidde tot een file van Elst tot de plek van het ongeval. ,,Het is een verzekeringskwestie die onderling wordt afgehandeld”, is uiteindelijk de conclusie.

Ook elders in Arnhem, met name rond de Nelson Mandelabrug, was het tijdens de ochtendspits druk op de weg, mede doordat de John Frostbrug nog altijd is afgesloten vanwege groot onderhoud. Daarbij is de zomervakantie bijna afgelopen, waardoor er weer mensen op de weg zitten dan de afgelopen weken.



Dat leidde eerder deze week ook al tot grote problemen in de Arnhemse binnenstad. De gemeente zag zich genoodzaakt om noodmaatregelen te nemen.