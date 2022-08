Lee-Ann uit Zuid-Afrika heeft in Arnhem helemaal geen tijd om heimwee te krijgen

,,Stellenbosch, waar ik ben opgegroeid, ligt vlak bij Kaapstad, Zuid-Afrika. Als kind speelde ik veel op straat. Buiten was het bijna het hele jaar door lekker weer. ’s Winters een graad of tien ’s nachts. Niet dat je in het donker nog buiten liep, dat kon gevaarlijk zijn. In Zuid-Afrika is het verschil tussen arm en rijk groot. Armen doen verkeerde dingen, uit pure wanhoop.



Onze taal heeft wat weg van het Nederlands. Dat Nederlands is naar Zuid-Afrika geïmporteerd door de VOC met Jan van Riebeeck, die van Kaap de Goede Hoop een kolonie maakte. Een uitvloeisel van het kolonialisme was de apartheid, die in mijn jeugd gelukkig werd afgeschaft. Ik zie geen kleur, maar een mens.