Legendarische Goudvishal in Arnhem staat op Funda: ‘In deze woonkamer stonden vroeger bekende artiesten’

Vluchtelin­gen Oekraïne maken indruk met Dodenher­den­king in stadshart Arnhem

ARNHEM - Spontaan klauteren de kinderen van de in Arnhem ondergebrachte vluchtelingen uit Oekraïne op de getrapte blokken van de State of Fashion biënnale. Ze staan opgesteld tegenover het oorlogsmonument ‘Mens tegen Macht’ waar de Nederlanders ieder jaar op 4 mei bloemen leggen. Ze zwaaien met vlaggetjes van Oekraïne en wachten in spanning af op wat komen gaat.

23 juni