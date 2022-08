Lekkages en schimmel: Arnhem belooft haast te maken met nieuwbouw dierentehuis na alarmerende brief

indebuurt Ja ik wil! Yvette uit Arnhem doet mee aan ‘Married At First Sight’

Met een volstrekt vreemde trouwen, je moet het maar durven. In het programma ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ wagen veertien deelnemers, waaronder Yvette uit Arnhem, zich aan deze uitdaging. Je leest hier meer over haar.

10 augustus