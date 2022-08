Lekker afkoelen! Binnenkort groot waterfestijn op het Croydonplein in Kronenburg

Keti Ko­ti-monument in Arnhem laat nog even op zich wachten: ‘Ervaring leert dat zoiets veel tijd kost’

ARNHEM - De kans dat Arnhem vóór volgend jaar juli een Keti Koti-monument krijgt, is heel klein. Dat zegt het Arnhemse stadsbestuur in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Volgend jaar is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft.

