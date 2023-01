Lekker en voordelig! 7 x tips om te besparen op eten in Arnhem

Kraampjes langs de weg

Als Arnhemmer ben je misschien geneigd om in de stad te blijven en daar je boodschappen te doen. Dat kan, maar je kunt ook de fiets pakken en de gebieden rondom Arnhem verkennen. Daar vind je op sommige plekken kraampjes langs de weg waar je bijvoorbeeld groenten, aardappelen of eieren kunt kopen. Een paar adressen waar je naartoe kunt, zijn:

Boerderijwinkels

Naast de weg vind je kraampjes, maar als je daar niet helemaal de juiste producten vindt, kun je ook naar boerderijwinkels in de buurt gaan. Die liggen soms op fietsafstand, soms iets verder. Wat dacht je van Landwinkel IJseloord aan de Schaapdijk?

Too Good To Go

Uit eten is meestal niet goedkoop. Maar eten van een restaurant hoeft niet duur te zijn. Hoe dat zit? Restaurants die maaltijden over hebben, kunnen dit voor een lagere prijs aanbieden op de app van Too Good To Go. Ook sommige supermarkten of andere Arnhemse zaken doen mee. De gerechten of producten die op Too Good To Go staan worden vaak aan het eind van de dag toegevoegd en moeten meestal diezelfde dag op. Ideaal als je iets lekkers wilt eten, maar niet teveel wilt uitgeven.

Besparen op eten op de markt

Het is misschien wat voor de hand liggend, maar zeker niet minder waar. Op de markt kun je vaak verse groenten en fruit voor een lagere prijs halen dan in de supermarkt. In Arnhem is er een markt op:

Geitenkamp: elke zaterdag Markt (centrum): vrijdag van 7.30 tot 13.00 uur & zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur Drieslag: elke woensdag Winkelcentrum Elderveld: elke dinsdag

Ben je benieuwd welke producten je scoort op de markten in de binnenstad? Deze kramen staan op de vrijdagmarkt en deze op de zaterdagmarkt.

Overblijvers bij de supermarkt

Sinds een paar maanden kun je zogenoemde Overblijvers halen bij (bijna) alle winkels van Albert Heijn. In Arnhem kan dit bij verschillende supermarkten. De Overblijvers van Albert Heijn zijn producten die aan het eind van de dag niet verkocht zijn en een naderende houdbaarheidsdatum hebben of uit het assortiment gaan.

In de AH-app kun je zien welke soorten pakketten er zijn. Die kun je vervolgens reserveren en aan het einde van de dag ophalen in de winkel voor een voordelige prijs. Je kunt kiezen uit pakketten als Verrassing, Vegetarisch, Bakkerij (Liefde & Passie-broden, donuts en afbakbroden). Brood van gisteren en het Verspil-me-niet zakje vallen binnenkort ook onder de AH Overblijvers.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Albert Heijn aan de Velperbuitensingel. Foto: indebuurt Arnhem

Zelf oogsten bij de Stadslandbouw

Bij de Stadslandbouw in Arnhem telen vrijwilligers onder groenten, fruit en bloemen die jij mag komen oogsten voor een zacht prijsje. Dat is win-win, want de producten zijn kakelvers én niet duur. De zelfoogstdagen zijn in de weekenden in de maanden vanaf mei tot en met oktober. Houd de agenda van de Stadslandbouw in de gaten voor de precieze data. Je vindt het terrein in Arnhem-Zuid aan de Mooieweg op nummer 17. Je mag er langsgaan als het hek open staat en er mensen op het terrein aanwezig zijn.

Voordelig uit eten

Hoewel de prijzen de afgelopen tijd de pan uitschieten, zijn er toch een aantal restaurants in Arnhem waar je voordelig uit eten kunt. Zo hebben een aantal horecazaken een voordelige daghap en eet je bij sommige restaurants een hoofdgerecht tussen de 7,00 en 15,00 euro.

Bespaartips

Wil je meer Arnhemse bespaartips? indebuurt Arnhem maakte een speciaal overzicht met gratis uitjes en producten, goede deals, winkels waar je voordelig uit bent en budgettips. Op de besparenpagina lees je bijvoorbeeld waar in de stad je tweedehands kinderkleding shopt, hoe je gratis planten scoort en waar je voordelig kan tanken. Zo helpen wij jou een handje om centen over te houden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!