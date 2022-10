Lekker intiem met Frank in Arnhem? Of toch naar een straatjochie op de planken? Eropuit!

Straatjochie op de planken

Volledig scherm Kruimeltje met zijn hond Moor en Keesie, die hij op straat heeft ontmoet. © Isala Theater

Zwerven door met sneeuw bedekte straten, maar desondanks de toekomst zingend tegemoet gaan. Toeval of niet, maar precies in de Kinderboekenweek is er een try-out van Kruimeltje. De klassieker van Chris van Abcoude, een oer-Hollands verhaal over het volgen van je dromen en het vinden van je plek in de wereld, is ook als musical hartverwarmend.

Intiem met Frank

Volledig scherm Frank Boeijen © Brunopress

Hoe zou de Nederlandstalige popmuziek eruit zien zonder Frank Boeijen? De Nijmegenaar heeft het genre in zijn carrière, die inmiddels ruim 40 jaar beslaat, mede vormgegeven. In intieme setting speelt hij morgenavond samen met zijn medemuzikanten bekende hits als Zwart/Wit, Kronenburg park en Zeg me dat het niet zo is, afgewisseld met nieuw werk.

Is er leven op Mars?

Volledig scherm E.T. © Archiefbeeld

Hoe moeten we ons leven op Mars voorstellen? Sciencefictionfilms geven een glimp van wat er mogelijk is, maar wat is fictie en wat is wetenschap? Focus Filmtheater start met de reeks Fiction Meets Science in Space, met vier sf-films en lezingen op het snijvlak van fictie en wetenschap. Onder andere The Martian, Interstellar en E.T. komen aan bod.

Geheime clubs en bars

Volledig scherm New Cool Collective © Promobeeld

Het gevoel van de geheime clubs en bars aan het begin van de vorige eeuw… dat weet New Cool Collective als geen ander op te roepen. In een intieme setting tovert de achtkoppige, altijd goedgeklede band de Nederlandse zalen om tot zgn. speakeasy’s. Het begrip ontstond tijdens de drooglegging in de VS, rond 1920. Met het verbod op de verkoop van alcohol verschenen er geheime bars waar de mensen toch samenkwamen.

Vrolijke Sjostakovitsj

Volledig scherm Eva van Grinsven. © Marc Bolsius

Onder begeleiding van Claus Peter Flor trakteert Nederlands bekendste klassieke saxofoniste Eva van Grinsven haar publiek op een pareltje. In de eerste helft van dit Phionconcert ligt de focus op Sjostakovitsj. Niet de sombere componist, maar een Sjostakovitsj die plezier heeft in het componeren. Het concert wordt besloten met de Saxofoonballade van Martin en Taras Bulba van Janacek.