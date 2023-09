Leuk feitje: zoveel sterren zie je op een heldere nacht op jouw Arnhemse postcode

indebuurt.nl De favoriete koffiehots­pots van Wendy: 'De cafékat kwam hier tegenover mij zitten'

Als freelance indebuurtredacteur schrijft Wendy Willemsen (26) over horecagelegenheden in de buurt. Ze maakte onder meer lijstjes over Caribische restaurants en terrassen met muziek. Het zoeken naar toffe horeca om over te schrijven gaat bij Wendy hand in hand met een kopje koffie. In dit artikel deelt ze haar favoriete koffiehotspots in Arnhem.