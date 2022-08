Levensbeschouwing op zaterdagmiddag. Of ik ook het gevoel had dat we met zijn allen de verkeerde kant op gingen?

De lange begon met een opsomming. Bosbranden, droogte, oorlogen, armoede, corruptie, polarisatie. Of ik ook het gevoel had dat we met zijn allen de verkeerde kant op gingen?



Dat kan kloppen, beaamde ik. De lange wist hoe het zo ver heeft kunnen komen. Mensen hebben het geloof in God verkwanseld, dat is vragen om problemen.



God, zijn naam was gevallen. Of ik in hem geloofde? ,,Zekerheid heb je nooit”, zei ik, ,,maar het lijkt me onwaarschijnlijk.”