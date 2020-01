'Lieve, sociale' Raymond (39) en zoontje Jelle (4) kwamen om bij brand Arnhem

Jelle en zijn 8-jarige zus Romy gingen naar de Openbare Basisschool De Parkschool aan de Kinderkamp. Romy overleefde de brand wel, net als moeder Kim.



Het gezin woont in Presikhaaf en was op bezoek bij de ouders van Raymond in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem, om daar oud en nieuw te vieren. In diezelfde flat groeide Raymond ook op.



Zijn ouders wonen al veertig jaar in de flat, stelt de buurvrouw. ,,Ik heb net een condoleancekaartje in de bus gedaan. De familie is nu de hele tijd in het ziekenhuis bij de vrouw van Raymond en hun kleindochter.”



Bij de uitgebrande flat werden vandaag tal van bloemen en knuffels gelegd. De politie maakte eerder vandaag bekend dat vuurwerk, dat op een gedumpte bank in de hal was gelegd, de oorzaak is van de fatale brand.