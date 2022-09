Lijkwagen ramt auto bij kop-staartbotsing op N348; moeder en drie jonge kinderen naar ziekenhuis

Ombudsman naar Gelderland: ‘Met alleen geld brengt de overheid het vertrouwen niet terug’

Ombudsman Reinier van Zutphen komt in oktober vier dagen naar Gelderland om te luisteren naar inwoners én instanties. Zijn rol is volgens hem misschien wel belangrijker dan ooit in een periode van groot wantrouwen richting de overheid. ,,We willen juist in gesprek met de mensen die zich niet zo snel melden.”

23 september