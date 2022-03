Limburgse vrouw dolblij nadat politie in Arnhem haar eerder die dag gestolen auto ongeschonden terugvindt

Stopteken gegeven

Toen het voertuig voorbij kwam op de Nijmeegseweg in Arnhem-Zuid, hebben agenten de bestuurder een stopteken gegeven. Daar voldeed hij aan, waarna hij is aangehouden voor heling.



De bestuurder was onder invloed van alcohol. Hij blies 560 ugl. Dat is 2,5 keer meer dan is toegestaan. ‘De aangeefster was erg blij dat haar voertuig weer ongeschonden terug was’, meldt de politie.