LIVE Verkiezingen | BBB slaat direct megaslag in eerste exitpoll, tranen van geluk bij Van der Plas

Op de inclusieve stembu­reaus ging het om meer dan alleen stemmen: ‘Hier kan ik laten zien wat ik allemaal kan’

Het blauwe stemformulier moet in de blauwe stembus en het groene in de groene. Voor de zekerheid wijst Fleur Terpstra de juiste bak nog eens nadrukkelijk aan. Fleur is deze woensdag in Elst één van de mensen met een verstandelijke beperking die actief zijn op de stembureaus in Overbetuwe.