LIVE Verkiezingen | ‘Gaat om de toekomst van mijn zoontje’ • In Arnhem heeft bijna kwart van kiezers hun stem uitgebracht

Lingewaard herdenkt einde WOII drie dagen lang: ‘Inwoners kunnen Canadezen nu eindelijk bedanken’

In Lingewaard wordt niet alleen op 4 en 5 mei stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook een dag eerder al. Op 3 mei zullen doedelzakklanken uitwaaieren over de voormalige dodenakker De Heuvel in Bemmel.