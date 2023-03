LIVE Verkiezingen | ‘Gaat om de toekomst van mijn zoontje’ • In Arnhem heeft ruim kwart van kiezers stem uitgebracht

Oranje Onder 17 met aanvoerder Veerle Buurman toont veerkracht

OLDENZAAL/BEMMEL - Hoewel het Europees kampioenschap niet meer gehaald kon worden, heeft Oranje O17 dinsdagavond in Oldenzaal toch veerkracht getoond. In het derde en laatste duel in de kwalificatiegroep won het Nederlands team met de Bemmelse Veerle Buurman na twee keer op achterstand te hebben gestaan met 3-2 van Finland.