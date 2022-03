Lonkt winst écht voor D66 in Arnhem? Op een peiling van Maurice de Hond valt nogal wat aan te merken

Scouting Pegasus van start in Velp, nieuwe scouting­groep wil terug naar de basis

Met de installatie van kader-, bestuurs- en jeugdleden start zondag 6 maart een nieuwe scoutinggroep in Velp: Scouting Pegasus. De installatiebijeenkomst is in het gebouw van drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt op bedrijventerrein De Beemd. John de Beijer, één van de initiatiefnemers van Pegasus, hoopt dat die locatie ook het definitieve onderkomen van de scoutinggroep wordt.

4 maart