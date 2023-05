‘Luxeproblemen’ bij VDZ nu eerste en tweede elftal nog voor promotie gaan

indebuurt.nl Tip! Deze fietsroute brengt je langs landwin­kels, horeca en kwekerijen in Arnhem

Het lekkerste eten? Dat komt misschien wel uit de omgeving van Arnhem. Of dat echt het geval is, merk je van donderdag 18 mei tot en met maandag 22 mei tijdens het ‘lange weekend van de Korte Keten’. Dan zijn er verschillende activiteiten in en rond Arnhem die iets met voedsel te maken hebben.