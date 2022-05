Lyudmyla werd verliefd op Nederland vanwege de bloemen. ‘Zeker in het begin keek ik mijn ogen uit’

Allemaal ArnhemmersIn Allemaal Arnhemmers vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Lyudmyla Minchoek (50). ,,Mijn familie verblijft nog in Oekraïne. Normaal bezoek ik ze ieder jaar.”

,,Recent ben ik begonnen met karate. Gewoon, weer eens wat anders. Ik houd wel van avontuur. Avontuur was ook de reden waarom ik op mijn zesentwintigste naar Nederland verhuisde.

Quote Toen de Oekraïense vluchtelin­gen kwamen, meldde ik me bij de gemeente. Ik wilde iets doen, helpen. Nu ben ik tolk Lyudmyla Minchoek Ik woonde in Vinnytsja, de Oekraïense stad van mijn jeugd. Ik was gelukkig, maar het beeld dat ik van Nederland had trok me aan. De prachtige bloemen vooral, ik houd van bloemen. En Nederland leek ook vol te staan met mooie gebouwen.

Ik kwam in Malden te wonen. Spijt heb ik niet gehad. Zeker in het begin keek ik mijn ogen uit. Prachtige steden en architectuur. Amsterdam, geweldig! Ieder dorpje hier heeft wel een mooie kerk. De mensen bleken vriendelijk. En zoals ik had gehoopt: heel veel bloemen. De taal was wel moeilijk. Het Oekraïens heeft een ander schrift, het cyrillisch. Sinds kort werk ik samen met een taalmaatje, omdat ik mijn Nederlands toch nog verder wil verbeteren.



Veel voldoening

In Groesbeek werk ik in een woongroep voor jongeren. Dat is soms zwaar, maar als het goed gaat met de kinderen, geeft me dat veel voldoening. Na een paar jaar in Malden, verhuisde ik naar iets over de grens. Ik heb zestien jaar in Duitsland gewoond, maar bleef op Nederland georiënteerd. Sinds 2018 woon ik in het groene Arnhem, Sonsbeek vind ik fantastisch.

Toen de Oekraïense vluchtelingen kwamen, meldde ik me bij de gemeente. Ik wilde iets doen, helpen. Nu ben ik tolk, bijvoorbeeld in de kerk, waar ik teksten voor Oekraïense bezoekers vertaal. Ik tolk ook bij een onderwijsproject. Oekraïense kinderen krijgen op de HAN leuke lessen. Sport. Dans. Muziek. Portrettekenen. Erg fijn dat ik iets kan doen. Ik geniet ervan als ik de kinderen plezier zie hebben.

Ik ben begonnen met het schrijven van gedichten, in het Nederlands. De zon is ook wakker, schreef ik laatst over een stralende ochtend. Fijn om met taal te spelen, en mijn gevoelens te uiten. Ook over de oorlog. Mijn familie verblijft nog in Oekraïne. Normaal bezoek ik ze ieder jaar. Ik hoop dat de situatie verbetert en ik ze snel weer kan zien.”