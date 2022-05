Maaltijdbezorger rijdt fietsster aan in Arnhem: fietsster gewond, bezorger mag niet verder rijden

Geiten kinderboer­de­rij in Heelsum ernstig ziek na het eten van giftige bloemen: ‘Hopelijk redden ze het’

HEELSUM - Drie geiten van kinderboerderij Heidestein in Heelsum zijn ernstig ziek door giftige bloemen. Of het om een misdaad gaat, is onduidelijk. Wel helder is dat het maar de vraag is of de dieren het redden, zegt Oswald Velthuizen van Stichting Kinderboerderij Heidestein. Al leken ze vrijdagavond te herstellen en gaat de dierenarts ervan uit dat ze het overleven.

21:15