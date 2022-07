Maarten liep van Velp naar Krakau om geld in te zamelen voor Oekraïne: ‘De bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen, dat zijn de hoogtepunten’

De laatste keer dat we u spraken was u onderweg naar de Poolse grens. Hoe is het in dat land gegaan?

,,Ik moet eerlijk zeggen dat het in Polen een stuk moeilijker ging dan in Nederland en Duitsland. Je hebt daar geen voordeuren waar je kunt aanbellen, het is daar gebruikelijk om een heel terrein met hekwerk en waakhonden rondom het huis te hebben. Dat nodigt niet echt uit om iemands terrein op te lopen. Het vinden van een slaapplek was wel iets waar ik moeite mee had. Gelukkig is het in Polen toegestaan om te wildkamperen, dus dat heb ik dan ook een aantal keer gedaan.”

Hoe was het contact met de mensen in Polen?

,,Je wordt in eerste instantie wel nagekeken. Dat is cultureel aangelegd denk ik, ze zijn vrij wantrouwend naar vreemdelingen. Ik denk omdat ze die niet vaak zien. Als er opeens een gast met een hoedje, zonnebril en grote tas door het dorp loopt trekt dat wel bekijks. Maar als je over een drempel heen komt zijn de mensen juist heel aardig. Ik kreeg soep, koffie, gebak en weet ik veel wat. Kenmerkende Poolse gastvrijheid, maar je moet wel op dat punt zien te komen.”

Was het fysiek nog een beetje vol te houden?

,,Rondom Dresden waren flinke heuvels, dat heeft wel voor last van mijn knieën gezorgd. In Polen werd het weer vlak en daar kreeg ik vooral last van de onderkant van mijn voeten die een beetje gevoelloos werden. De laatste dagen waren zwaar. Je slaapt ook niet heel goed, daardoor ben je overdag mentaal niet echt aanwezig. Op het einde was ik wel op. Als een soort robot heb ik de laatste dagen uitgelopen.”

Is het mee- of tegengevallen?

,,Meegevallen! Ik had verwacht dat ik mentaal zou gaan knappen, maar dat was totaal niet het geval. Ik had een hele intense drive om Krakau te halen en die drive is nooit afgenomen. Het kwam niet in mij op om te denken aan stoppen. Fysiek vond ik het ook goed te doen. Tuurlijk, je krijgt pijntjes, maar ik heb mezelf niet hoeven slopen.”

Wat was een hoogtepunt in deze twee maanden?

,,In Osnabrück leerde ik twee mensen kennen die mij meenamen naar een feestje. Daar heb ik gezeten alsof ik familie van ze was. Ik was aan het spelen met hun koters en mocht met ze barbecueën. Zo bijzonder als ik daarop terugkijk. De bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen, dat zijn de hoogtepunten.”

En dan het doel van de tocht: het ophalen van geld voor de inwoners van Oekraïne. Hoe is het daarmee afgelopen?

,,Ik heb 6476 euro opgehaald, een enorm bedrag waar ik heel tevreden mee ben. In het begin was 2000 euro het doel, na twee weken lopen verschoof dat naar 3000 euro. Twee weken voor de finish was de 5000 euro al in zicht. De protestantse kerk in Velp heeft flink bijgedragen aan het bedrag. Mijn ouders hebben binnen de kerk reclame voor mij gemaakt en vervolgens zijn er andere mensen mee aan de haal gegaan.”

Zien wij u in de toekomst nog eens zo’n tocht maken?

,,Ik wil dit zeker nog eens doen. Lyon is een stad waar ik goede herinneringen aan heb, dus misschien is het leuk om over een paar jaar van Krakau naar Lyon te lopen. Dwars door Slowakije, Oostenrijk en Zwitserland de bergen in, dat staat nog op het lijstje.”

Volledig scherm Maarten van Dorp wandelt van het huis van zijn ouders in Velp naar Krakau. ,,Ik wil dit zeker nog eens doen.” © DG