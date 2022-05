Maarten zamelt geld in voor Oekraïne door van Velp naar Krakau te lopen: ‘Ik denk dat ik het haal’

Het was ruim een jaar geleden dat de in Utrecht woonachtige Van Dorp op het idee van een wandeltocht kwam. Toen hij in Velp bij zijn ouders woonde, zat hij op het Rhedens in Rozendaal. ,,Daar liep een klasgenoot van Nederland naar Rome. Hij strandde al in België, maar ik vond het idee zo bijzonder en bizar dat het mij altijd is bijgebleven. Een jaar geleden besloot ik ook zoiets te gaan doen.”