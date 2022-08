Maayke en Mike runnen een mangoplantage in Spanje: 'We hebben geen groene vingers’

indebuurtAl jaren droomden de Arnhemse Maayke (33) en Mike (32) over het maken van een mooie reis. Ideeën over een lange reis door Amerika, om vervolgens neer te strijken in Spanje, werden uitgewisseld. Maar het plan kwam niet gelijk van de grond. Tot ze in oktober 2020 besloten om de reis naar Amerika over te slaan en de sprong naar Spanje te wagen.

“De knoop was snel doorgehakt. Binnen een half jaar woonden we, samen met onze twee dochters, in Spanje.”

Ecologische mangoplantage

“Na vier weken door Spanje te hebben gereisd om woningen te bezichtigen, vonden we het huis waar we nu wonen: bovenop een berg in Andalusië.” Een grote verandering voor het stel, want waar je normaal een huis met misschien een tuin zou kopen, kochten Maayke en Mike een villa met een plantage die maar liefst 700 mangobomen telt.

“Door deze plantage konden we meteen starten met ons bedrijf, maar we hebben allebei absoluut geen groene vingers.” Vertelt Maayke. “In het begin lazen we ons dus een slag in de rondte over ecologisch verbouwen. In Spanje gebruiken boeren namelijk veel chemicaliën bij het verbouwen van hun producten en zijn ze totaal niet bekend met duurzaam en ecologisch verbouwen. Dat is wel waar wij voor staan, we willen zo natuurlijk mogelijk leven.”

‘Back to basic’

“Bij ons huis zit een bijgebouw dat we hebben verbouwd tot een vakantieappartement. Ook hebben we inmiddels een familiehuis gebouwd en zijn we bezig met het maken van een ecologische koepeltent waar gasten kunnen verblijven. Deze draait volledig op zonnepanelen, heeft een composttoilet en je kunt er zelfs voor kiezen om het af te sluiten van stroom. Even helemaal back to basic.” Het doel van het stel is om ecologisch bewustzijn te creëren bij hun gasten. “We willen mensen enthousiast maken om anders te gaan leven en ze laten zien hoe het is om dichtbij de natuur te staan.”

Een van de vele mangobomen

Het appartement Casita

Het Spaanse leven

Ook al woont het gezin nog geen twee jaar in Spanje, ze voelen zich er helemaal thuis. “Onze dochters (3 en 6) gaan naar een Spaanse school en spreken de taal al goed. Wij kunnen ons ook goed verstaanbaar maken, maar soms komt het er nog niet helemaal lekker uit.” Vertelt Maayke. “Toch zijn we helemaal verliefd geworden op de Spaanse manier van leven. We zijn de hele dag buiten, hebben veel natuur om ons heen en krijgen veel tijd voor ons gezin. Kinderen worden hier namelijk overal bij betrokken, je kan ze overal mee naartoe nemen. Zo waren we laatst op een buurtfeest waar alle kinderen ook mochten komen. Wij waren nog vroeg toen we om middernacht vertrokken! Het tempo van leven is hier heel anders dan in Nederland.”

Heimwee naar Arnhem

Toch heeft het stel soms wat heimwee naar het leven in Arnhem. “Met vrienden naar een café om voetbal te kijken of naar het Gelredome om Vitesse aan te moedigen, kan ik nog wel eens missen.” Zegt Mike lachend. “Het is moeilijk uit te leggen, maar soms mis ik het oude, vertrouwde, Arnhemse gevoel.”

Maayke herkent zich hier wel in. “Ik heb mijn hele leven rondom de Steenstraat gewoond.” Vertelt ze. “Als ik even in Nederland ben en ik fiets door mijn oude buurt, dan voelt het weer als toen: vertrouwd en fijn. Het blijft toch je stad!”

Het gezin aan zee

Kerstkaarten in maart

De twee geven aan erg te hebben moeten wennen aan het gebrek aan structuur in hun nieuwe thuisland. “In Nederland weet je altijd precies waar je moet zijn en zijn de meeste dingen ook binnen een dag geregeld. In Spanje duurt alles veel langer en zijn we al blij als we een kwart van onze to do-lijst kunnen afvinken. Zo heb ik namelijk nog steeds geen zorgpas en hadden we de eerste 9 maanden geen idee waar onze post terecht kwam. Na lang zoeken en het zelfs opwachten van een aantal postbodes, in de hoop dat zij ons konden helpen, vonden we een postkantoor waar een deel van onze post lag. Uiteindelijk ontvingen we onze kerstkaarten in maart.”

Dorps leven

Inmiddels zijn ze gewend aan deze nieuwe, langzamere manier van leven en ambitie om terug te verhuizen naar Arnhem hebben Maayke en Mike niet. “Mochten we hier ooit weggaan, dan zal dat zijn omdat we een ander ecologisch project gaan starten in een warm land. We missen de snelheid van Nederland namelijk niet meer. We genieten nu van het rustige, dorpse leven waar onze dichtstbijzijnde buurman 150 meter verderop woont. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit in een dorp zou willen wonen, maar ik ben daar helemaal van teruggekomen: voor mij geen stad meer!”

Arnhemmers in het buitenland

