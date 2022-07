Mag een boer bij de provincie meestemmen over de stikstofplannen?

Mijn leven, mijn dromen Noah Groen wil in de voetsporen treden van wielrenner Mathieu van der Poel

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Noah Groen (10). Hij zit op school in Arnhem, houdt van wielrennen en de Tour de France en woont in Arnhem met zijn vader, moeder en zusje.

3 juli