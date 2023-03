Makkelijk cashen: Arnhemse Merel wint met weinig moeite 10.000 euro in Miljoenenjacht

indebuurt.nlMerel uit Arnhem won afgelopen weekend een bedrag van maar liefst 10 ruggen in het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht van SBS6. Je verwacht misschien dat ze het won door deel te nemen aan de finale van de spelshow, maar niks is minder waar. De Arnhemmer hoefde bijna niets te doen voor de klap geld.

In afleveringen van Miljoenenjacht strijden verschillende deelnemers in vijf voorrondes voor een plek in de finale. Speel je de finale, het zogenoemde Gouden kofferspel, dan maak je kans als miljonair de studio te verlaten.

Doorspelen of koffer opmaken

Merel speelde mee in ronde één tijdens de aflevering van 12 maart 2023. Als ze wilde mocht ze daarna door naar ronde twee. Ze maakte dan nog kans op een plek in de finale, maar… De Arnhemmer kon ook kiezen voor één koffer met daarin een geldbedrag. Ze mocht dan niet meer meedoen aan het Gouden kofferspel en hoeveel euro’s er in de te openen koffers zat wist Merel niet. Ze besloot een risico te nemen. In plaats van kansmaken op de finale, liet ze koffer nummer twee openmaken.

In één klap 10 ruggen

En dat bleek een prima zet. Merel won met haar keuze in één klap 10.000 euro van Miljoenenjacht, zónder daarvoor nog vijf rondes te hoeven strijden. Een plek in de finale was trouwens geen garantie voor succes, want de bedragen die tijdens het Gouden kofferspel te winnen zijn lopen uiteen van 1 eurocent tot 5 miljoen.

Shownieuws van indebuurt

Vind jij het leuk om Arnhemmers op tv te zien? Houd indebuurt Arnhem dan goed in de gaten via Facebook en Instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Er staan namelijk geregeld kijktips en shownieuwtjes op de site. indebuurt als ‘app’ op je telefoon zetten kan ook! Hier lees je hoe je dat doet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!