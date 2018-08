Man (27) uit Arnhem opgepakt voor fatale mishandeling 83-jarige Hagenaar

Politie massaal naar mogelijke gijzeling Heelsum

17:15 HEELSUM - De politie is dinsdagmiddag massaal uitgerukt voor een mogelijke gijzeling in de Anthonie Kroonweg in Heelsum. Het bleek om een ruzie in de relationele sfeer te gaan. Kort na aankomst van de politie kwam een man vrijwillig naar buiten en ging mee naar het bureau. Niemand raakte gewond.