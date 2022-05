Man (27) uit Doorwerth overleden na eenzijdig auto-ongeluk Utrechtseweg

Omgaan met de gevolgen van een hersenin­farct: ‘Het went. Maar af en toe ook niet’

ARNHEM - Een leuke fulltime baan, een druk sociaal leven, het bezoeken van festivals en uitgaan. Toen was er het herseninfarct dat dat allemaal in één klap veranderde. Zestien jaar geleden overkwam het de 50-jarige Claudia Reuvers uit Arnhem. ,,Ik moest het voor mezelf verwerken. Het is levend verlies en rouw.”

