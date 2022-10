Man (27) verdacht van poging tot moord na schot op Nieuwe Plein in centrum van Arnhem

Dezelfde verdachte wordt ook vervolgd voor zware mishandeling, door iemand met een fles een hersenschudding, een beschadigd trommelvlies en hechtingen in het oor te bezorgen.



Of die verdenking iets te maken heeft met een ander incident, dezelfde nacht in Elden in Arnhem-Zuid, bleef onduidelijk donderdag, voor de rechtbank in Arnhem. Daar zouden toen agenten zijn belaagd bij een gevecht in een café.



Behalve voor het geweld vervolgt de officier van justitie de man ook nog wegens het dealen van MDMA, van oktober 2021 tot en met januari 2022, wapenbezit en het bezit van een 9 millimeter kaliber vuurwapen.



De verdachte is inmiddels bezocht door een psycholoog. Als die een rapport klaar heeft, en de reclassering ook, gaat de zaak verder. Als het goed is, op donderdag 10 november.



