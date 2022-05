Man (30) uit Zoetermeer verdacht van poging tot moord op vrouw in Arnhem

De politie reed de verdachte korte tijd na de schietpartij klem op de A12 bij Veenendaal en rekende hem in op basis van een ‘duidelijk signalement’. Wat er precies is gebeurd in de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog.

De vrouw werd in een woning aan de Kinkelenburglaan door een kogel in haar arm geraakt. Haar echtgenoot stond op dat moment buiten. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de politie in het huis arriveerde. Zij is later naar het ziekenhuis gebracht.