Man (35) zwaargewond na trap van snorfiets: beloning van 1000 euro voor gouden tip

Het Eindexamen Floor Huirne (havo 5): ‘Ik vind het wel spannend dat je straks een 5,5 gemiddeld moet staan’

ARNHEM - Cum laude of met de hakken over de sloot je middelbare schooltijd achter je laten? Van 12 tot en met 31 mei is het examentijd. Verslaggever Marlies Rothoff appt met leerlingen uit Arnhem en de Betuwe.

17 mei