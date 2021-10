Man (51) ontploft na tien jaar overlast van buurman en gaat hem te lijf met knuppel

Een 51-jarige man uit het Gelderse Velp die na tien jaar overlast explodeerde en zijn buurman met een knuppel te lijf ging, is veroordeeld tot een werkstraf. De rechtbank legde hem negentig uur werken op plus een gevangenisstraf van zestig dagen waarvan 58 dagen voorwaardelijk. De man zat al twee dagen in voorarrest. Hij moet de buurman 1500 euro smartengeld betalen.

Zijn vriendin belde hem afgelopen maart vroeg in de ochtend in paniek op zijn werk en vertelde dat de buurman tegen het rolluik liep te bonken. Ze durfde er niet heen te gaan.

Drie keer geslagen

Quote Je negeert het, je negeert het, je negeert het... en op een gegeven moment explodeert het Officier van justitie De man sprong in zijn auto, reed naar huis, pakte een knuppel die hij in zijn auto had liggen en viel de buurman aan. Hij sloeg hem drie keer. Na twee klappen tegen zijn arm viel het slachtoffer. De derde klap kwam daardoor op zijn hoofd terecht.



Hij had een snee in zijn hoofd en door de val was zijn duim gebroken. De duim ging ontsteken, moest worden geopereerd en zijn advocaat vertelde op de zitting twee weken geleden dat er mogelijk zelfs een amputatie aankomt.

Geen agressieve man

De Velpenaar vertelde bij de rechtbank dat hij geen agressieve man was, maar dat hij na tien jaar overlast tot het uiterste was gedreven. De buurman had hem ‘geterroriseerd’, zei hij. Er was sprake van geluidsoverlast, vernielingen en scheldpartijen. Meer buurtbewoners zouden last van hem hebben gehad. De politie was er weleens bijgekomen. Dan was het even stil geweest en dan begon het weer, zei hij.

Dat hij een knuppel in zijn auto had, was toevallig. Die had hij op zijn werk gevonden en zijn baas vond het goed dat hij hem meenam.

Nieuwe start maken

Volgens de buurman was zijn aanvaller juist degene die overlast veroorzaakte. Inmiddels heeft de woningcorporatie een procedure in gang gezet en is het de bedoeling dat de aanvaller gaat verhuizen. De man gaf tijdens de zitting aan dat prima te vinden. Hij wil wel een nieuwe start maken.

De officier van justitie verbaasde zich erover dat er nooit was bemiddeld tussen de buren. Bij de woningcorporatie waren geen klachten gekomen. ,,Het zal in het karakter zitten”, meende de officier. ,,Je negeert het, je negeert het, je negeert het... en op een gegeven moment explodeert het.”

Poging zware mishandeling

De opgelegde straf is lager dan wat de officier van justitie had geëist. Die sprak over zware mishandeling, maar de rechtbank zag geen bewijs dat de gebroken duim door de Velpenaar was veroorzaakt en oordeelde dat het ging om een poging tot zware mishandeling.

De verdachte had om bemiddeling moeten vragen, aldus de rechtbank, en had niet (letterlijk zelfs) het heft in eigen handen mogen nemen.