Man (56) uit Arnhem opgepakt na burenruzie waarbij met mes zou zijn gedreigd

Licht in duisternis rond ‘Disneyfi­gu­ren’ Eusebius­kerk: zoon van beeldhou­wer zet misverstan­den op een rij

ARNHEM - De komst van een reeks stripfiguren op de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem zorgde begin jaren zestig voor veel ophef. Mickey Mouse, dat ging de gelovigen een brug te ver. Die beeldenrel is verleden tijd, maar misverstanden zijn er nog steeds. Michel Vreeling, zoon van beeldhouwer Henk Vreeling (1910-1965), schreef er een kleurrijk boekje over.

14 juni