Man die nichtjes (6 en 7) misbruikte, hoeft niet terug de cel in. ‘Doorgaan met behandeling en werken is beter’

Allemaal Arnhemmers Pas in Arnhem kreeg Aznaida een goed gevoel. ‘Door de mensen, ze waren respectvol en nieuwsgie­rig’

In Allemaal Arnhemmers vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Aznaida Lino (36). ,,Ze vonden me een kokosnoot: zwart vanbuiten, wit vanbinnen.”

6 december