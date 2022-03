Man die pan met kokend water over 4-jarig kind zou hebben gegooid op vrije voeten: ‘Hij had geen enkele opzet’

Meeste gemeenten hebben te weinig sociale huurwonin­gen; Rozendaal spant de kroon

In Rozendaal is slechts 5 procent van alle huizen een sociale huurwoning. In geen andere gemeente is dat percentage zo laag. Rozendaal loopt daarmee ver achter bij de doelstelling van het kabinet, dat elke gemeente minimaal 30 procent goedkope huurwoningen heeft.

