Man die zoon (12) doodde met zwaard krijgt tbs met dwangverpleging

De rechter sprak vrijdag over een ‘intens verdrietige zaak’. ,,Wordt het u even te veel bij het aanhoren van de gepleegde feiten, verlaat dan de zaal”, waarschuwde ze voorafgaand aan de zitting.



,,Het leed dat door deze feiten is veroorzaakt, is niet of nauwelijks te beschrijven. Emre moet zijn jongere broer missen en heeft moeten vrezen voor zijn eigen leven. En hij moet de herinneringen hieraan de rest van zijn leven met zich meedragen.”



,,Emre koestert een grote woede tegenover zijn vader’’, aldus de rechter. ,,Die heeft hij in zekere zin dus ook verloren’’, zei de rechter.



De shockschade van 40.000 euro die was geëist voor de moeder van Bekiro wordt niet toegekend, net zo min als de 40.000 euro voor broer Emre. De rechtbank vindt deze vorderingen niet voldoende onderbouwd met bewijzen. Wel moet Tevfik 5000 euro immateriële schade uitkeren aan Emre.