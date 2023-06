Man gijzelde en schoot volgens OM op ex van vriendin met spijkerpistool: ‘Buitensporig gedrag’

Nog drie of vier veteranen bij Airborne Wandel­tocht: ‘Het kan de laatste keer zijn dat ze komen’

Nog drie of vier veteranen die in september 1944 hebben gevochten tijdens de Slag om Arnhem, komen naar Oosterbeek om de Airborne Wandeltocht bij te wonen. ,,Het kan de laatste keer zijn dat ze komen”, zegt Amelieke Brinkhoff van de organisatie. ,,We koesteren hun aanwezigheid.”