Man laat geslachtsdeel zien op straat, omstanders grijpen in, politie pakt hem op

‘Lastige dronkaard’ blijkt tasjesro­ver: slachtof­fer dolblij dat foto’s overleden moeder terug zijn

ARNHEM - De Arnhemse politie is woensdag min of meer bij toeval gestuit op de buit van een tasjesroof. Tot grote vreugde en opluchting van het slachtoffer. De vrouw was met name blij dat ze de foto’s van haar overleden moeder terug kreeg. Die zijn haar zeer dierbaar.

7 juli