Man met damestas opgepakt door politie

Engelse bediening in de Arnhemse horeca: ‘Bij het eerste tafeltje kreeg ik te horen: ‘Jij spreekt geen Nederlands’

Op een terras in eigen land in het Engels bediend worden. Het zijn taferelen die we tot voor kort alleen uit Amsterdam kenden, maar die nu ook tot Arnhem doordringen. ,,De meeste mensen vinden het prima”, aldus Joel Michael Haugh van Momento.

23 september