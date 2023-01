Man op ladder redt bewoonster, hond en cavia uit brandende woning in Arnhem

Het vuur in een van de zogenoemde duplexwoningen aan de Aagtekerkesingel in de wijk De Laar-Oost werd kort voor 15.30 uur gemeld. De brandweer rukte uit en bluste de brand. De woonkamer liep flinke rook- en waterschade op en is voorlopig onbewoonbaar, zegt een woordvoerder.

De vrouw was in het huis toen de brand uitbrak. Hoe dat kon gebeuren, was volgens de woordvoerder kort na het incident nog niet duidelijk.



De buurman kwam haar te hulp en zette een ladder tegen de muur. Zo konden zij, haar hond en haar cavia de woning verlaten. De Arnhemse raakte wel gewond, ze is per ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De dieren zijn opgevangen door de dierenambulance. De buurman ademde rook in, maar bleef verder ongedeerd, aldus de brandweer.