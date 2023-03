Man raakt lichtgewond bij woningbrand in Arnhem

Dorpskap­per Arnold (82) vindt het na zeventig jaar mooi geweest: ‘Vele klanten zijn vrienden geworden’

82 jaar is hij, 70 bracht hij er door in de kapperszaak. Van glanzende vetkuiven in de sixties tot ‘hele korte kopjes’ die op hun retour zijn: Arnold Budding heeft in die tijd heel wat trends zien komen en gaan. Maar nu hangt de dorpskapper van Elst zijn schaar aan de wilgen, de familiezaak haalt het honderdjarig bestaan net niet. ,,Het is verstandig nu te stoppen.”