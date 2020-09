Man rijdt met auto terras Arnhems pannenkoekhuis op: ‘Dit had slecht af kunnen lopen’

Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag op de Kemperbergerweg in Schaarsbergen, waar pannenkoekenhuis Den Strooper gevestigd is. Hoe de auto van de weg heeft kunnen raken, is nog onduidelijk. Volgens de politie is de bestuurder, een oudere man, mogelijk onwel geraakt. Hij werd ter observatie meegenomen na het ziekenhuis.