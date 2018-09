Man uit Arnhem niet vervolgd voor maken van seksafspraak met 10-jarige

Het tv-programma bracht in januari van dit jaar aan het licht hoe de volwassen man via Instagram een seksafspraak dacht te maken met de 10-jarige Charissa in Haarlem. Toen hij daar arriveerde, werd hij door journalist Alberto Stegeman ontvangen en aan de politie overgedragen. De opname dateert volgens de politie Arnhem-Zuid van oktober 2017.

Onrust

Door de uitzending ontstond grote onrust. In de buurt waar de Arnhemmer woonde, werd onder meer geschreeuwd en op deuren geklopt. Ook werden via sociale media foto's van de verdachte verspreid en werd zijn woonadres geopenbaard. Gemeente Arnhem, politie en openbaar ministerie besloten daarop dat hij beter elders in Nederland kon verblijven.



Al eerder liet de advocaat van de man weten te denken dat de man niets heeft gedaan waarvoor hij kan worden vervolgd. Hij heeft zich niet schuldig gemaakt aan grooming, digitaal kinderlokken. Dat omdat hij volgens Bouwman op het moment dat de afspraak voor het bezoek tot stand kwam aan het whatsappen was met een volwassene, te weten de journalist van het tv-programma die zich voordeed als het meisje. ,,Als iemand communiceert met een ander in de veronderstelling dat deze minderjarig is, maar in werkelijkheid is het een volwassene, dan geldt het wetsartikel niet meer’’, liet hij toen weten aan.