Man vermomd als uitvaartmedewerker berooft en knijpt keel dicht van kersverse weduwe (82): ‘Hoe laf kun je zijn?’

De buurtbus stuitert over drempels, maar is onmisbaar in Renkum: 'We doen nog alle dorpen aan'

RENKUM - De buurtbus krijgt met het ingaan van de nieuwe dienstregeling afgelopen zondag een grotere rol in het openbaar vervoer in de gemeente Renkum. ,,Lijn 1 rijdt niet meer op de Stationsweg, maar wij wel. We doen nog alle dorpen in Renkum aan’’, zegt Dick van der Meer, voorzitter van de buurtbusvereniging Veluwezoom-West.

18 december