Man voor de 19e keer betrapt zonder rijbewijs achter het stuur. In gestolen auto ditmaal

Energiecri­sis nekt zwembad in Wester­voort: ‘Nu verliezen 850 kinderen hun zwemles’

De energiecrisis nekt het zwembad van sportcentrum Sports Planet in Westervoort. Het binnenbad sluit op 2 april. Volgens eigenaar Hans Frieling is het financieel niet meer op te brengen om de energierekening te betalen. ,,We hebben met de gemeente geprobeerd een oplossing te zoeken. Helaas is dat niet gelukt.”