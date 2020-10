Man zakt voor rijexamen, maar rijdt zelf naar huis: ‘Toch goed genoeg’

‘Hij besloot toch te rijden’

De man viel in Arnhem-Zuid toevallig op vanwege zijn rijgedrag, vertelt Bloemsma. ,,We zagen hem rijden en dat ging niet goed. Daarop controleerden we hem. Hij vertelde dat hij net was gezakt voor zijn rijexamen, maar dat hij toch maar besloot om terug naar huis te rijden. Hij dacht dat hij wel goed genoeg kon rijden en was al in het bezit van een buitenlands rijbewijs. Die was alleen niet meer geldig in Nederland.”