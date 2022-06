Mannen die zijn opgepakt bij invallen op Arnhemse kampen verdacht van internationale drugshandel

column van streek Sinds kort loop ik door de bossen met een stofwolk achter me aan

Ik heb de bossen in de gemeente Renkum pas echt ontdekt in coronatijd. Voorheen liep ik ook wel eens een rondje, maar dat was nog maar peanuts bij wat ik de afgelopen twee jaar heb gedaan. Toen het virus bezit nam van onze wereld en we wekenlang bijna niets konden ondernemen, was de natuur een heerlijke uitlaatklep.

22 juni