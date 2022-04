Marcel pleit voor boeren-inclusieve natuur: ‘We willen voedsel van dichtbij. Hoe doe je dat als akkers onder onze voeten verdwijnen?’

Kikkervisjes vangen in de Molenbeek. Rennen door het wuivende graan langs de Telefoonweg in Renkum. Natuurboer Marcel van Silfhout kan de film ervan zo in zijn hoofd afspelen. ,,Het was puur kindergeluk.’’



Het graan uit zijn jeugd maakte in de jaren tachtig plaats voor snijmais. ,,Veevoer. Je kunt het niet eens eten.’’ En later kwam er nieuwe natuur. Nou ja, natuur.



Van Silfhout noemt de ruigte die is gecreëerd verwoesting van het landschap. ,,Er staat alleen Jacobskruiskruid. Hoezo meer biodiversiteit?’’