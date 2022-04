Marcel van Roosmalen bundelt het ‘menselijk tekort’ in zijn beste reportages

Van Roosmalen, in Arnhem geboren en opgegroeid in Velp, brak in 2006 door met ‘Je hebt het niet van mij’, een verslag van een jaar lang Vitesse. Dat leverde hem de Nico Scheepmaker Beker op voor beste sportboek. Er zouden vele boeken over de club volgen, zoals ‘Op pad met de Dikke Prins’ in 2019, over Theo Janssen.



Sindsdien verschenen nog ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ (Marcel van Roosmalen over zijn moeder), ‘Gelukkig is het weer voorbij' (samen met Nina Maissouradze) en ‘Nederland onder het systeemplafond’ (samen met Jan Dirk van der Burg). Zijn meest recente boek is ‘Mijn legendarische moeder overleeft alles’, over de ervaringen van zijn moeder in coronatijd.