Marcouch: Feestgangers op illegale party hadden bekeuring moeten krijgen

‘De tijd van waarschuwen is al een tijdje gepasseerd’, stelt de burgemeester. ‘Ik wil benadrukken dat de coronaregels overtreden onacceptabel is. Iedereen weet inmiddels dat doorgeven van dit virus intussen over de 40.000 mensen in Nederland ziek heeft gemaakt en meer dan 5.000 Nederlanders het leven heeft gekost.’



De politie nam in de vroege uren van zondag 3 mei poolshoogte bij het pand aan de Boulevard Heuvelink na een melding van geluidsoverlast. Toen duidelijk werd dat het om een georganiseerd feest ging, is versterking opgeroepen. Toen de politie werd ontdekt, ging meteen de muziek uit en probeerde een twintigtal mensen weg te vluchten. Desondanks konden alle feestgangers worden geïdentificeerd.



Volgens Marcouch waren de feestgangers ‘de coronamaatregelen zat’ en wilden ze weer feestvieren.